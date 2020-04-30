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Влада побоялася конфліктувати з церквою через карантин, - соціолог

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 09:10
Влада побоялася конфліктувати з церквою через карантин, - соціолог
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Лібанова вважає, що в інших країнах закрили церкви на період карантину

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (НАН) Елла Лібанова вважає, що відсутність жорсткої політики щодо церкви в умовах карантину свідчить про слабкість влади. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Як вона зазначила, в усіх країнах карантини починалися з того, що закривали всі заклади масової концентрації населення, включно із церквами, синагогами, мечетями.

"Відсутність жорсткої політики в цьому плані свідчить про слабкість влади, про її невпевненість у своїх можливостях домогтися виконання такої заборони", - зазначила вона.

На уточнююче питання про те, чи влада не наважилась на це з огляду на ймовірний спротив релігійної спільноти, Лібанова відповіла: "так, побоялась".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києво-Печерській лаврі, де стався спалах коронавірусу, від захворювання померли троє монахів. Зазначимо, інфікування коронавірусом виявили у близько сотні людей на території лаври. Всього на території монастиря знаходяться близько 150-200 монахів.

Зазначимо, що під час великодніх свят був зафіксований ряд порушень у церквах. Поліція відкрила кримінальні справи.

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