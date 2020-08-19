В Україні ще один антирекорд по COVID-19: 463 госпіталізованих за добу

Фото: лікар (РБК-Україна)

Також за минулу добу 1967 людей заразились коронавірусом

В Україні за добу зафіксували два антирекорди по коронавірусу. Один з них пов'язаний з кількістю госпіталізованих за добу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його даними, за минулу добу 1967 людей заразились коронавірусом, з них 121 дитина, 105 медпрацівників.

"463 людей госпіталізовані за попередню добу", - заявив він.

Ситуация в регіонах по кількості заражених наступна:

Вінницька область - 3323 випадки;

Волинська область - 4878 випадків;

Дніпропетровська область - 1816 випадків;

Донецька область - 1122 випадки;

Житомирська область - 2536 випадків;

Закарпатська область - 6552 випадки;

Запорізька область - 1179 випадків;

Івано-Франківська область - 7122 випадки;

Кіровоградська область - 748 випадків;

м. Київ - 10 945 випадків;

Київська область - 4685 випадків;

Львівська область - 12 448 випадків;

Луганська область - 194 випадки;

Миколаївська область - 857 випадків;

Одеська область - 5281 випадок;

Полтавська область - 582 випадки;

Рівненська область - 7953 випадки;

Сумська область - 1023 випадки;

Тернопільська область - 4001 випадок;

Харківська область - 6607 випадків;

Херсонська область - 312 випадків;

Хмельницька область - 1678 випадків;

Чернівецька область - 8108 випадків;

Черкаська область - 1175 випадків;

Чернігівська область - 1278 випадків.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі.