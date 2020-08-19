В Україні ще один антирекорд по COVID-19: 463 госпіталізованих за добу

Також за минулу добу 1967 людей заразились коронавірусом
В Україні за добу зафіксували два антирекорди по коронавірусу. Один з них пов'язаний з кількістю госпіталізованих за добу.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його даними, за минулу добу 1967 людей заразились коронавірусом, з них 121 дитина, 105 медпрацівників.
"463 людей госпіталізовані за попередню добу", - заявив він.
Ситуация в регіонах по кількості заражених наступна:
Вінницька область - 3323 випадки;
Волинська область - 4878 випадків;
Дніпропетровська область - 1816 випадків;
Донецька область - 1122 випадки;
Житомирська область - 2536 випадків;
Закарпатська область - 6552 випадки;
Запорізька область - 1179 випадків;
Івано-Франківська область - 7122 випадки;
Кіровоградська область - 748 випадків;
м. Київ - 10 945 випадків;
Київська область - 4685 випадків;
Львівська область - 12 448 випадків;
Луганська область - 194 випадки;
Миколаївська область - 857 випадків;
Одеська область - 5281 випадок;
Полтавська область - 582 випадки;
Рівненська область - 7953 випадки;
Сумська область - 1023 випадки;
Тернопільська область - 4001 випадок;
Харківська область - 6607 випадків;
Херсонська область - 312 випадків;
Хмельницька область - 1678 випадків;
Чернівецька область - 8108 випадків;
Черкаська область - 1175 випадків;
Чернігівська область - 1278 випадків.
РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі.