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В Україні вдвічі скоротилася захворюваність COVID-19 серед медиків

Новини » Коронавірус     30.06.2020 - 21:54
В Україні вдвічі скоротилася захворюваність COVID-19 серед медиків
Фото: медики (РБК-Україна)

Лікарні стали більш забезпеченими засобами захисту, ніж на початку пандемії

В Україні з початку квітня захворюваність коронавірусом серед медичних працівників скоротилася більш ніж у два рази. При цьому в цілому в Україні спостерігається приріст захворюваності COVID-19, особливо у західних областях.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про це Степанов заявив під час онлайн-зустрічі з послами країн "Великої сімки" і послом делегації Євросоюзу в Україні.

"Якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на COVID-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%. Адже ми поступово забезпечили лікарні засобами індивідуального захисту, що на початку епідемії в Україні повністю відсутні", - написав Степанов.

Зазначимо, станом на 30 червня в Україні коронавірусом захворіли 6721 медпрацівників. З них 4025 вже одужали. Всього в Україні понад 44 тисяч хворих COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 706 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що постраждалим від коронавірусу медикам почали виплачувати по 210 тисяч гривень компенсації.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України медикиМаксим СтепановКоронавірус
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