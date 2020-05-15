В Україні за два місяці притягли до відповідальності понад 100 корупціонерів

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла скільки корупціонерів було засуджено за 2 місяці її роботи на цій посаді. Так, за 2 місяці суди винесли вироки щодо понад 100 корупціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За словами Венедіктової, з часу її призначення на посаду генерального прокурора було засуджено 114 корупціонерів. Загалом до суду було скеровано 453 кримінальні провадження щодо корупційних злочинів.

"Зокрема, у квітні повідомлено про підозру колишньому директору держпідприємства у заволодінні державним майном на суму 5,5 млн доларів США та майже 300 тис. євро. Також повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра оборони України та директору одного з департаментів цього відомства, внаслідок зловживань яких завдано збитків на понад 17 млн гривень", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР затримала виконувача обов'язки начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці за фактом отримання неправомірної вигоди. Митники систематично вимагали та отримували хабарі за не створення штучних перешкод при розмитненні контейнерів.

Також РБК-Україна писало, що колишнього заступника міністра з надзвичайних ситуацій судитимуть за розтрату 23,7 мільйона гривень. Колишнього посадовця обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.