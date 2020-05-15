В Україні кількість заражених коронавірусом перевищила 17 тисяч: карта

Усього в Україні досліджено понад 211 тис. зразків методом ПЛР
В Україні зареєстровано 17 330 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.
Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Як повідомляється, на амбулаторному лікуванні перебуває 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу померли 20 пацієнтів з коронавірусом COVID-19.
Разом з тим, станом на ранок 15 травня в Україні за добу фіксують 483 випадки зараження COVID-19. Зазначимо, що після 12 травня, коли було виявлено 375 заражених за добу, почали фіксувати ріст нових випадків COVID-19. Зокрема, 13 травня було 402 випадки, 14 травня - 422.
Автор: Андрій Козловський