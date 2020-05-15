В Украине число зараженных коронавирусом превысило 17 тысяч: карта

Всего в Украине исследовано более 211 тыс. образцов методом ПЦР
В Украине зарегистрировано 17 330 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Как сообщается, на амбулаторном лечении находится 11 842 пациенты, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
Напомним, в Украине за минувшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом COVID-19.
Вместе с тем, по состоянию на утро 15 мая в Украине за сутки фиксируют 483 случая заражения COVID-19. Отметим, что после 12 мая, когда было выявлено 375 зараженных за сутки, начали фиксировать рост новых случаев COVID-19. В частности, 13 мая было 402 случаи, 14 мая - 422.
Автор: Андрей Козловский