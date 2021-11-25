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В Україні судитимуть підозрюваних у вбивстві журналіста за часів Майдану

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 17:44
В Україні судитимуть підозрюваних у вбивстві журналіста за часів Майдану Фото: в Україні судитимуть причетних до вбивства на Майдані журналіста Сергієнка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні судитимуть учасників злочинної організації, причетних до вбивства активіста та учасника "Самооборони Євромайдану Черкаської області" - журналіста Василя Сергієнка. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

В ході слідства встановлено, що обвинувачені у складі злочинного угруповання викрали, катували і потім вбили журналіста Василя Сергієнка - одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському Черкаської області. Зазначається, що активіста викрали 4 квітня 2014 року з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

Наразі підозрювані перебувають у розшуку. Відносно ще шести осіб, обвинувачених у викраденні, тортурах і вбивствах журналіста, обвинувальні акти вже направлені до суду.

Двох учасників злочинної організації звинувачують у викраденні, умисному вбивстві та порушенні недоторканності житла - ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, П. П. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України. Їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру одному з обвинувачених у вбивстві Василя Сергієнка.

Як повідомляло РБК-Україна, взимку 2020 року офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.

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