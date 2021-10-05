В Україні судитимуть двох кримських "суддів" за допомогу окупаційній владі

Прокуратура Криму завершила розслідування щодо кримських "суддів", які стали співпрацювати з окупаційною владою. Обвинувальний акт щодо них переданий до суду, їм загрожує до 15 років в'язниці.

Відзначається, що обвинувачені зрадили присязі на вірність народу України і перейшли на посади "суддів" в незаконно створені "Чорноморський районний суд Республіки Крим" і "Радянський районний суд Республіки Крим".

В ході розслідування було встановлено, що ці "судді" незаконно винесли постанови про притягнення кримськотатарських активістів до адміністративної відповідальності за нібито організацію масового одночасного перебування громадян, порушує громадський порядок і призначили їм покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч рублів.

У прокуратурі уточнили, що мова йде про події початку травня 2014 року. Тоді коли кримчани перекрили дорогу на кількох ділянках трас Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та ряді інших. Жителі виступили проти окупації Криму і заборони в'їзду на півострів голові Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.

"Своїми діями і рішеннями обвинувачені сприяли становленню на півострові окупаційної влади РФ і її "судових органів", а також брали безпосередню участь у процесі переходу судової системи України на відправлення правосуддя за російським законодавством", - підкреслили у відомстві.

Щодо них до суду направлено обвинувальні акти за ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада). "Суддям" загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.