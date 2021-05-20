В Україні каратимуть за військові злочини: Рада остаточно схвалила закон

Верховна рада прийняла закон про покарання за військові злочини у другому читанні. Йдеться про законопроект №2689.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Законопроект підтримали 248 нардепів.
Документ доповнює ст. 8 Кримінального кодексу новою частиною, якою запроваджується принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.
У законі прописані особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири, та інших начальників за відповідні міжнародні злочини.
Визначені особливості кримінальної відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини; а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Публічні заклики до вчинення акту агресії або розв’язування збройного конфлікту неміжнародного характеру, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій або їх розповсюдження караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.
За планування, підготовку, ініціювання або вчинення особою, яка здатна фактично здійснювати контроль або керівництво політичними чи військовими діями держави, акту агресії, що через його характер, серйозність і масштаб є грубим порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй, позбавлятимуть волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічно.
Умисне вбивство особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, у зв’язку з міжнародним збройним конфліктом чи збройним конфліктом неміжнародного характеру загрожує позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне.
Закон визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років за наступні злочини:
Умисне вчинення у зв’язку зі збройним конфліктом захоплення або пошкодження чи знищення майна, якщо це не обґрунтовується військовою необхідністю, загрожує позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років.
Якщо ці дії мають масштабний характер, вони каратимуться позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
В'язниця на строк від семи до дванадцяти років загрожує за умисне заподіяння удару у зв’язку зі збройним конфліктом по:
Якщо ці дії спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, за них загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне.
Незаконне використання під час конфлікту відмітної емблеми або розпізнавального знаку, встановлених міжнародним гуманітарним правом, прапора парламентера або прапора, військових знаків розрізнення або форми одягу ворога чи ООН, якщо це заподіяло тяжке тілесне ушкодження або спричинило смерть потерпілого, карається в'язницею на строк від семи до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Нагадаємо, даний закон за основу Рада схвалила у вересні 2020 року.
Як писало РБК-Україна, з 26 листопада Україна дозволила допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район проведення Операції об'єднаних сил. Відповідний закон набув чинності.