ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні буде створений фонд боротьби з коронавірусом за підтримки великого бізнесу

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 23:01
В Україні буде створений фонд боротьби з коронавірусом за підтримки великого бізнесу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібно 500 автомобілів швидкої допомоги

В Україні буде створено фонд боротьби з коронавірусом за підтримки великого бізнесу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

При цьому Зеленський додав, що Україні терміново потрібно 500 автомобілів швидкої допомоги.

"Це та кількість, яка потрібна для наших лікарень. Ми робимо окремий фонд. Нам знадобиться 12-13 мільярдів гривень. Нам потрібна їхня допомога (олігархів - ред.)", - заявив президент.

Нагадаємо, 16 березня у Києві підтвердили два перші випадки зараження коронавірусом. Таким чином, зараз в Україні сім підтверджених випадків коронавірус, один із них - смертельний.

Крім того, 16 березня у Києві через коронавіруса розширили карантин. Обмеження введені відносно закладів торгівлі, працювати будуть тільки продуктові магазини і аптеки.

Додамо, що Володимир Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширення коронавіруса в Україні.

Зеленський пригрозив кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів Евакуація українців з-за кордону: оприлюднено графік чартерних рейсів в Україну
Новини України КоронавірускарантинВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся