В Україні працюватиме ще одна міжнародна платіжна система

Національний банк України (НБУ) узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи TRANSFAST. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, міжнародна платіжна система TRANSFAST стала восьмою в Україні міжнародною платіжною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент.

"Прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, міжнародна платіжна система TRANSFAST є глобальною системою переказу коштів, що надає послуги переказу коштів у понад 125 країнах (у регіонах Азії, Європи, Африки, Сполучених Штатах Америки, Канади, Індії та Австралії) та налічує понад 300 учасників у всьому світі.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз заявив, що Національний банк України готовий видати платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2018 року Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи UnionPay International, яка стала четвертою в Україні міжнародною картковою платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.