Виготовляли зброю для РФ. У Черкаській області арештували майно компаній на 17 млн гривень
Суд у Черкаській області арештував майно компаній на 17 млн гривень. Вони виготовляли зброю для оборонпрому Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу прокуратури Черкаської області.
За даними слідства, на території Черкаської області здійснювали діяльність три підприємства, власником яких є громадянин Росії. Сума капіталу росіянина складала 17 млн гривень.
Українські компанії протягом 2016-2021 років співпрацювали з російськими підприємствами, вони також переводили їм кошти. Компанії в РФ виготовляли зброю та боєприпаси до неї.
Суд арештував майно українських компаній, власником яких є громадянин Росії. Вирішується питання про передачу арештованого майна до АРМА.
Нагадаємо, прокуратура передала в АРМА техніку та транспорт російського підприємства на понад 30 млн гривень.
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