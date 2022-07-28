Десятки компаній контролювалися Росією: в АРМА передали активів на 15 млрд гривень

СБУ передала арештованих активів, одержаних від корупційних та інших злочинів в управління АРМА на близько 15 млрд грн. Серед них майже два десятки контролювалися росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, в управління держави перейшли:

80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн, які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України;

активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.

Зазначено, що активи з російськими бенефеціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення Росією агресивної війни проти України.

"Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів", - зазначили в СБУ.

За даними правоохоронців, це здійснювалося за схемою заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом держмайна.

Вказано, що такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах. Так, до АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як:

готелі "Турист" та "Дружба" у Києві;

санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі, одеський санаторій "Куяльник", "Моршинський" у Львівській області та "Поляна" на Закарпатті;

спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Києві заарештували частину ТРЦ, власниками якої є російські урядовці.

Додамо, в Харківській області викрили білоруське підприємство та арештували активи на 120 млн гривень.

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