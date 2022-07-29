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В Україні заарештували активи білоруського НПЗ на 4 млрд гривень

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 14:32
В Україні заарештували активи білоруського НПЗ на 4 млрд гривень ​​​​​​​ Фото: в Україні заарештували активи білоруської компанії (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Юрченко

Прокуратура арештувала активи білоруського нафтопереробного заводу на суму близько 4 млрд гривень. Підприємство могло фінансувати збройну агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що на території України функціонує білоруський завод, який надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. Він використовує обладнання підприємства "Бєлоруснафта".

Правоохоронці встановлюють, чи могло білоруське НПЗ фінансувати російську агресію проти України та сприяння РФ.

В рамках справи суд арештував корпоративні права в розмірі майже 1 млрд гривень та майно компанії на 3 млрд гривень. Активи передали в управління АРМА.

В Україні заарештували активи білоруського НПЗ на 4 млрд гривень

Фото: в Україні заарештували 4 млрд гривень активів білоруської компанії (t.me/kyiv_pro_office)

Нагадаємо, СБУ передала активи десятків компаній, які контролювалися Росією.

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