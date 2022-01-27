В Україні аптеки продаватимуть антибіотики тільки за е-рецептом: як його отримати

Міністр зазначив, що на тлі пандемії спостерігається значне зростання продажів антибактеріальних препаратів і збільшення відсотка їх використання в лікарнях. Це, на його думку, є проблемою, тому з'явилася необхідність прийняття відповідних управлінських рішень.

Облік споживання антибіотиків

"Тому з 1 січня в закладах охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу, введено облік споживання антимікробних препаратів з груп спостереження і резерву. У переліку 29 лікарських засобів. Ми будемо знати, які саме антибіотики призначають пацієнтам у стаціонарних відділеннях і чому", - розповів міністр.

Продаж антибіотиків за е-рецептом

Віктор Ляшко інформував, що з квітня, антибіотики, зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках тільки при наявності у пацієнта електронного рецепта. Це робиться для того, щоб не було нецільового використання препаратів. На його думку, це запобіжить розвитку стійкості до протимікробних препаратів.

"Призначити антибіотик може тільки лікар. В електронному рецепті ліки буде призначатися за діючою речовиною, вказуючи його лікарську форму і дозування. Крім того, лікар також вкаже спосіб застосування і тривалість прийому. Пацієнт зможе погасити рецепт в аптеці, підключеній до електронної системи охорони здоров'я, вибравши будь-який з наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, вказану в рецепті", - розповів він.

Отримання е-рецепта

Міністр зазначив, що електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем.

"Однак для отримання електронного рецепту необхідно бути зареєстровано в електронній системі охорони здоров'я. Подібна умова діє і для аптек і медичних установ - необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я всім працівникам, які будуть залучені до призначення і відпуску ліків за е-рецептами. Більш детальна комунікація для кожного учасника процесу буде проводитися міністерством протягом лютого-березня", - зазначив він.

Е-рецепт на інші препарати

Ляшко зазначив, що після запуску електронного рецепту на антибіотики наступними етапами планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.