В Украине аптеки будут продавать антибиотики только по е-рецепту: как его получить

Министр отметил, что на фоне пандемии наблюдается значительный рост продаж антибактериальных препаратов и увеличение процента их использования в больницах. Это, по его мнению, является проблемой, поэтому появилась необходимость принятия соответствующих управленческих решений.

Учет потребления антибиотиков

"Поэтому с 1 января в учреждениях здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, введен учет потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва. В перечне 29 лекарственных средств. Мы будем знать, какие именно антибиотики назначают пациентам в стационарных отделениях и почему", - рассказал министр.

Продажа антибиотиков по е-рецепту

Виктор Ляшко информировал, что с апреля, антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Это делается для того, чтобы не было нецелевого использования препаратов. По его мнению, это предотвратит развитие устойчивости к противомикробным препаратам.

"Назначить антибиотик может только врач. В электронном рецепте лекарство будет назначаться по действующему веществу, указывая его лекарственную форму и дозировку. Кроме того, врач также укажет способ применения и длительность приема. Пациент сможет погасить рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте", - рассказал он.

Получение е-рецепта

Министр отметил, что электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом.

"Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения. Подобное условие действует и для аптек и медицинских учреждений - необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения всем работникам, которые будут привлечены к назначению и отпуску лекарств по е-рецептам. Более подробная коммуникация для каждого участника процесса будет проводиться министерством в течение февраля-марта", - отметил он.

Е-рецепт на другие препараты

Ляшко отметил, что после запуска электронного рецепта на антибиотики следующими этапами планируется запуск электронных рецептов на наркотические средства, а затем на все рецептурные препараты.