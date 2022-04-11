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В Україні через агресію РФ загинули майже 1800 мирних жителів, - ООН

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Понеділок 11 квітня 2022 07:02
В Україні через агресію РФ загинули майже 1800 мирних жителів, - ООН Фото: в ООН назвали дані про жертви серед цивільних в Україні через агресію РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

За даними Організації Об'єднаних Націй, в Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ кількість загиблих мирних жителів склала щонайменше 1793 людей. Ще 2439 цивільних були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Представлені дані охоплюють період з 4 години ранку 24 лютого по 24 годину ночі 9 квітня 2022 року. Так, в УВКПЛ ООН зафіксували 4232 жертви серед цивільного населення в країні: 1793 убитих і 2439 поранених.

Серед загиблих: 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток і 46 хлопчиків, а також 69 дітей і 899 дорослих, стать яких поки невідома.

Серед поранених: 279 чоловіків, 213 жінок, 47 дівчаток і 46 хлопчиків, а також 136 дітей і 1718 дорослих, стать яких нині невідома.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область) і Бородянки (Київська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри підтверджуються і не включені в наведену вище статистику", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що тільки в Київській області загинули 1222 осіб.

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