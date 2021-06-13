Виявлено зміну основних симптомів COVID-19

Мутації коронавірусу призвели до зміни його основних симптомів . Про це заявляють вчені одного з найстаріших університетів Англії - Королівського коледжу Лондона.

Разом з тим Всесвітня організація охорони здоров'я поки вважає головними симптомами COVID - 19 лихоманку, сухий кашель і стомлюваність. Головний біль, закладеність носа і біль в горлі вважаються менш поширеними симптомами.

Національна служба охорони Здоров'я Великобританії вважає основними симптомами лихоманку, тривалий кашель і втрату нюху і смаку.

Вчені розповіли, що на початку пандемії сильний кашель спостерігався у 46% тих, що заразилися. Але тепер основними стали інші симптоми.

Професор генетичної епідеміології Тім Спектор вважає важливим, щоб хворі з ознаками застуди проходили тестування. За його словами, "індійський" варіант коронавірусу нагадує просту застуду у молодих людей і вони можуть стати джерелом поширення COVID-19.