В Україні майже 850 нових випадків коронавірусу

Станом на 16 липня в Україні фіксують збільшення кількості заражених коронавірусом, за минулу добу заразились ще 848 людей. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, та Рівненській області.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Всього в країні з початку пандемії заразились 56 455 людей. Крім того, вже 28 931 одужавший, зокрема за минулу добу одужали 800 людей.

Від вірусу в країні померли 1 445 людей, зокрема за вчора 18 людей.

Зазначимо, порівняно з минулою статистикою, кількість заражених зросла на 12 випадків. Таким чином в країні зростає кількість нових заражених.

Нагадаємо, в Україні шість областей не готові до послаблення карантину, з списку були виключені Рівненська та Тернопільська області, включена Харківська область.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

Раніше повідомлялось, що у Києві за добу виявили 147 випадків захворювання на коронавірус, це найбільший добовий показник з початку епідемії.