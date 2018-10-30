Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +20

Фото: в Україні місцями дощі (РБК-Україна)

У Києві вдень до +15

Погода на сьогодні: 31 жовтня 2018 на всій території України без опадів, температура повітря вдень від +10 до +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +16 до +19, вночі від +8 до +11.

На півночі без опадів, вдень від +10 до +15, вночі від +4 до +11. У центральній частині ясно і сухо, вдень від +15 до +18, вночі від +7 до +9. На сході без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +2 до +6. На півдні теж сухо, температура вдень від +17 до +20, вночі від +10 до +13.

У Криму вдень від +17 до +19, вночі - до +12, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 31 жовтня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 31 жовтня без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від +9 до +11. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.