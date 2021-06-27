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В Україні майже 400 населених пунктів залишились без світла через негоду

Автор: Инна Собора

В Україні через негоду знеструмлені 393 населені пункти. Відключення електропостачання сталося в восьми областях.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, станом на 7 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 393 населених пункти.

При цьому у Київській області - 129, Чернігівській - 73, Житомирській - 57, Черкаській - 50, Вінницькій - 26, Львівській - 26, Кіровоградській - 20 та Одеській - 12.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області внаслідок негоди дві людини отримали травми. Одна із них постраждала від удару блискавки.

Нагадаємо, учора у Київській області випадав град та була злива.

Як відомо, на вихідні оголосили штормове попередження у північних, центральних та південних областях України.

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