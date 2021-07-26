В Україні 213 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу в Україні виявили 213 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 256 осіб; летальних випадків - 2; одужало - 170 осіб. За добу протестовано методом ПЛР - 7 562 особи, методом ІФА - 1 905 осіб, експрес-тестами - 6 328 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.
За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 248 663 особи; одужало - 2 184 365 осіб; летальних випадків - 52 849; проведено ПЛР-тестувань - 11 278 944.