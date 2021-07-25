В одній з областей України рівень госпіталізації через COVID досяг 80%

В Україні оновили інформацію про ситуацію з коронавірусом в регіонах. У Херсонській області рівень госпіталізації через COVID досяг 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані карти МОЗ .

У Луганській області, в якій вчора так перевищувало норму госпіталізацій, ситуація покращилась і сьогодні вже 41,8%.

В Херсонській області два дні поспіль перевищує рівень госпіталізацій. Минулого разу було 69,8%, а цього разу - 80%.

Нагадаємо, у Львівській області виявили три випадки штаму "Дельта". Під час інкубаційного періоду двоє інфікованих перебували у Великобританії й один - у Росії.

Раніше повідомлялось, що в Україні за добу виявили 286 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.