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В одній з областей України рівень госпіталізації через COVID досяг 80%

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Херсон, Неділя 25 липня 2021 13:55
В одній з областей України рівень госпіталізації через COVID досяг 80% Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оновили інформацію про ситуацію з коронавірусом в регіонах. У Херсонській області рівень госпіталізації через COVID досяг 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані карти МОЗ.

В Херсонській області два дні поспіль перевищує рівень госпіталізацій. Минулого разу було 69,8%, а цього разу - 80%.

У Луганській області, в якій вчора так перевищувало норму госпіталізацій, ситуація покращилась і сьогодні вже 41,8%.

В одній з областей України рівень госпіталізації через COVID досяг 80%

Нагадаємо, у Львівській області виявили три випадки штаму "Дельта". Під час інкубаційного періоду двоє інфікованих перебували у Великобританії й один - у Росії.

Раніше повідомлялось, що в Україні за добу виявили 286 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.

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