В Украине 213 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки в Украине выявили 213 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

За сутки в Украине госпитализировали 256 человек; летальных исходов - 2; выздоровели - 170 человек. За сутки протестировали методом ПЦР - 7562 лица, методом ИФА - 1905 человек, экспресс-тестами - 6328 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.

За все время пандемии в Украине: заболели - 2 248 663 лица; выздоровели - 2 184 365 человек; летальных исходов - 52 849; проведения ПЦР-тестов - 11 278 944.