У Києві напали на журналістів, введено план "перехоплення"

Фото: місце події (НПУ)

Одного із постраждалих доставили у лікарню

У Києві група невідомих напала на журналістів, поліція відкрила кримінальне провадження та оголосила план "перехоплення". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

Відомо, що по вул. Промислова у Голосіївському районі група невідомих на кількох автомобілях з іноземною реєстрацією пошкодили сокирою їхню машину, застосували аерозольні балончики, побили журналіста та забрали сумку з грішми та речами.

Поліція кваліфікувала дії зловмисників як розбій. Одного потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

"Для розшуку транспортних засобів, які вказав заявник, у столиці ввели план "перехоплення", а відтак орієнтовано всі наряди поліції", - зазначили у прес-службі.

За словами потерпілих, один із транспортних засобів, який після нападу поїхав у сторону міста, згодом повернувся на огороджену територію.

Фото: місце нападу на журналістів (НПУ)

"Тож спецпризначенці зайшли туди і виявили семеро осіб, які назвалися охоронцями. Усіх їх доставлятимуть до управління поліції для надання пояснень. Проводиться огляд місця події та всі необхідні слідчі дії. Зокрема правоохоронці перевірять інформацію потерпілих про те, що під час нападу вони чули постріли", - додало в поліції.

За таке правопорушення передбачено від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюються всі обставини та учасники події.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Роман Бочкала, напали на знімальну групу "Стоп корупції".

Нагадаємо, Національна спілка журналістів України у грудні минулого року зафіксувала п'ять нападів на журналістів.