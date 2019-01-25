ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві напали на журналістів, введено план "перехоплення"

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 01:30
У Києві напали на журналістів, введено план "перехоплення"
Фото: місце події (НПУ)

Одного із постраждалих доставили у лікарню

У Києві група невідомих напала на журналістів, поліція відкрила кримінальне провадження та оголосила план "перехоплення". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

Відомо, що по вул. Промислова у Голосіївському районі група невідомих на кількох автомобілях з іноземною реєстрацією пошкодили сокирою їхню машину, застосували аерозольні балончики, побили журналіста та забрали сумку з грішми та речами.

Поліція кваліфікувала дії зловмисників як розбій. Одного потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

"Для розшуку транспортних засобів, які вказав заявник, у столиці ввели план "перехоплення", а відтак орієнтовано всі наряди поліції", - зазначили у прес-службі.

За словами потерпілих, один із транспортних засобів, який після нападу поїхав у сторону міста, згодом повернувся на огороджену територію.

 

Фото: місце нападу на журналістів (НПУ)

"Тож спецпризначенці зайшли туди і виявили семеро осіб, які назвалися охоронцями. Усіх їх доставлятимуть до управління поліції для надання пояснень. Проводиться огляд місця події та всі необхідні слідчі дії. Зокрема правоохоронці перевірять інформацію потерпілих про те, що під час нападу вони чули постріли", - додало в поліції.

За таке правопорушення передбачено від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Встановлюються всі обставини та учасники події.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Роман Бочкала, напали на знімальну групу "Стоп корупції".

Нагадаємо, Національна спілка журналістів України у грудні минулого року зафіксувала п'ять нападів на журналістів.

В Україні кількість нападів на журналісток збільшилася на 50% в 2018 У Білорусі українського журналіста Шаройка перевели із СІЗО в колонію
Новини України нападжурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся