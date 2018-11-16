В Україні в 2018 зафіксовано 11 випадків побиття прикордонників

Ілюстративне фото (facebook.com.DPSUkrainе)

Також повідомляється про 10 випадків пошкодження службових автомобілів та особистого майна прикордонників

В Україні у 2018 році було зафіксовано 27 особистих погроз та 11 випадків побиття співробітників Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, лише з початку 2018 року зафіксовано 27 особистих погроз співробітникам Держприкордонслужби, 11 фактів побиття військовослужбовців та 10 випадків пошкодження службових автомобілів та особистого майна прикордонників.

"Зокрема влітку 2018 року, намагаючись чинити тиск на прикордонників в Ужгороді, був спалений автомобіль співробітника Держприкордонслужби", - розповіли у відомстві.

У Державній прикордонній службі України наголосили, що, незважаючи на зростаючий супротив організаторів злочинної діяльності, заходи з посилення прикордонного режиму та протидії протиправній діяльності на кордоні триватимуть й надалі, та будуть значно посилюватись.

Нагадаємо, у Закарпатській області контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомляв, що постраждалий прикордонник знаходиться у критичному стані.