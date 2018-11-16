ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Україні в 2018 зафіксовано 11 випадків побиття прикордонників

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 17:41
В Україні в 2018 зафіксовано 11 випадків побиття прикордонників
Ілюстративне фото (facebook.com.DPSUkrainе)

Також повідомляється про 10 випадків пошкодження службових автомобілів та особистого майна прикордонників

В Україні у 2018 році було зафіксовано 27 особистих погроз та 11 випадків побиття співробітників Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, лише з початку 2018 року зафіксовано 27 особистих погроз співробітникам Держприкордонслужби, 11 фактів побиття військовослужбовців та 10 випадків пошкодження службових автомобілів та особистого майна прикордонників.

"Зокрема влітку 2018 року, намагаючись чинити тиск на прикордонників в Ужгороді, був спалений автомобіль співробітника Держприкордонслужби", - розповіли у відомстві.

У Державній прикордонній службі України наголосили, що, незважаючи на зростаючий супротив організаторів злочинної діяльності, заходи з посилення прикордонного режиму та протидії протиправній діяльності на кордоні триватимуть й надалі, та будуть значно посилюватись.

Нагадаємо, у Закарпатській області контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомляв, що постраждалий прикордонник знаходиться у критичному стані.

У Закарпатській області затримали контрабандиста, який пропонував хабар прикордонникам Україна закликає підтримати кримську резолюцію на Генасамблеї ООН
Новини України Государственная пограничная службаУкраїнанапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся