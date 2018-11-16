В Украине в 2018 зафиксировано 11 случаев избиения пограничников

Иллюстративное фото (facebook.com.DPSUkrainе)

Также сообщается о 10 случаев повреждения служебных автомобилей и личного имущества пограничников

В Украине в 2018 году было зафиксировано 27 личных угроз и 11 случаев избиения сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, только с начала 2018 года зафиксировано 27 личных угроз сотрудникам Госпогранслужбы, 11 фактов избиения военнослужащих и 10 случаев повреждения служебных автомобилей и личного имущества пограничников.

"В частности летом 2018 года, пытаясь оказывать давление на пограничников в Ужгороде был сожжен автомобиль сотрудника Госпогранслужбы", - рассказали в ведомстве.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что, несмотря на растущее сопротивление организаторов преступной деятельности, меры по ужесточению пограничного режима и противодействия противоправной деятельности на границе будут продолжаться, и будут значительно усиливаться.

Напомним, в Закарпатской области контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили пограничника.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщал, что пострадавший пограничник находится в критическом состоянии.