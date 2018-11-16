ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Украине в 2018 зафиксировано 11 случаев избиения пограничников

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 17:41
В Украине в 2018 зафиксировано 11 случаев избиения пограничников
Иллюстративное фото (facebook.com.DPSUkrainе)

Также сообщается о 10 случаев повреждения служебных автомобилей и личного имущества пограничников

В Украине в 2018 году было зафиксировано 27 личных угроз и 11 случаев избиения сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, только с начала 2018 года зафиксировано 27 личных угроз сотрудникам Госпогранслужбы, 11 фактов избиения военнослужащих и 10 случаев повреждения служебных автомобилей и личного имущества пограничников.

"В частности летом 2018 года, пытаясь оказывать давление на пограничников в Ужгороде был сожжен автомобиль сотрудника Госпогранслужбы", - рассказали в ведомстве.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что, несмотря на растущее сопротивление организаторов преступной деятельности, меры по ужесточению пограничного режима и противодействия противоправной деятельности на границе будут продолжаться, и будут значительно усиливаться.

Напомним, в Закарпатской области контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили пограничника.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщал, что пострадавший пограничник находится в критическом состоянии.

В Закарпатской области задержали контрабандиста, который предлагал взятку пограничникам Украина призывает поддержать крымскую резолюцию на Генассамблее ООН
Новости Украины Государственная пограничная службаУкраинанападение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь