В Україні з 2014 року звільнилися майже 3 тис. суддів

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З 2014 року в відставку подали близько 30% суддів

В Україні після запровадження нових процедур кваліфікаційного оцінювання в 2014 році майже 3 тис. суддів подали у відставку. Про це йдеться в звіті "Відбір і оцінка суддів в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

У 2015 році в Україні прийняли Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, а також план дій щодо її виконання. У 2016 році почався процес перезавантаження судової влади шляхом обов'язкової кваліфікаційної оцінки діючих суддів.

Починаючи з 2014 року - після введення нових процедур кваліфікаційного оцінювання - майже 3000 суддів подали у відставку (це склало не менше 30%, оскільки в Україні було майже 9000 суддів до початку перезавантаження). Вони звільнилися, не чекаючи оцінки.

Згідно з новим законодавством, у 2017 році почався процес повного оновлення складу Верховного суду, перезавантаження судової влади триває в 2018 році. Більше 6000 суддів та кандидатів на суддівські посади пройдуть через процеси відбору і оцінки, які проводяться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ).

Нагадаємо, раніше посол ЄС Хьюг Мінгареллі констатував зростання довіри до судової системи в Україні.

Він також зазначив, що судова реформа залишається пріоритетом асоціації України з Європейським союзом.