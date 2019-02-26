В Україні за 2 роки кількість робочих місць в ІТ-сфері зросла більше, ніж на 50%, - Порошенко

Наразі, за словами глави держави, створюється 4% ВВП в IT

С 2016 года количество рабочих мест в ІТ-сфере выросло более, чем на 50%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в 2016 количество IT-специалистов едва достигало 100 тысяч.

"За 2 года количество рабочих мест в отрасли выросло более, чем на 50%. Ожидаем роста до 200 тысяч рабочих мест в отрасли. Уже сейчас создается 4% ВВП в IT. Через 2 года ожидаем, что это будет 6-8% ВВП", - отметил президент.

По его словам, скоростной широкополосный Интернет обеспечит полномасштабную работу проектов и "новой украинской школы", и сельской медицины, в частности телемедицины и электронного управления.

Напомним, глава группы поддержки Украины при Европейской комиссии Питер Вагнер заявил, что IT-сектор в Украине способствует экспорту около 3 миллиардов евро для Европейского союза.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что в Украине продукция сектора информационных технологий (IT) формирует более 3% ВВП государства.

По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года.