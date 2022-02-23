Замінять військомати: уряд затвердив положення про центри комплектування та підтримки

Кабінет міністрів схвалив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ці органи місцевого військового управління покликані замінити собою радянську систему військових комісаріатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 23 лютого, яке транслювалося в Youtube .

Як зазначається в документі, ТЦК та СП є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, інших містах, районах, районах у містах.

ТЦК та СП утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міноборони.