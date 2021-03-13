ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні більше 13 тисяч нових випадків COVID. Це максимум з початку року

Новость на русском → Україна, Субота 13 березня 2021 08:27
В Україні більше 13 тисяч нових випадків COVID. Це максимум з початку року Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні за минулу добу підтвердили 13 276 нових випадків коронавірусу. Це максимальний показник у 2021 році.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, станом за минулу добу госпіталізовано - 3 967 осіб; летальних випадків - 243; одужало - 4 897 осіб.

Крім того, здійснено тестувань за добу - 99 270 (зокрема методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34 251).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 451 744 особи; одужало - 1 219 773 особи; летальних випадків - 28 158; проведено ПЛР-тестувань - 7 328 468.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

В Україні більше 13 тисяч нових випадків COVID. Це максимум з початку року

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилося до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих в дні близько 1 лютого.

Згідно з прогнозом робочої групи математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, Через два-три тижні смертність може досягти пікових значень осінньої хвилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство пандемия Карантин Коронавірус
NEWS
Буковель закривають. Десятки порушень карантину і КПП на в'їзді: що відомо
Буковель закривають. Десятки порушень карантину і КПП на в'їзді: що відомо
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації