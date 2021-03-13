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В Украине более 13 тысяч новых случаев COVID. Это максимум с начала года

Новина українською → Украина, Суббота 13 марта 2021 08:27
В Украине более 13 тысяч новых случаев COVID. Это максимум с начала года Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки подтвердили 13 276 новых случаев коронавирус. Это максимальный показатель в 2021 году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его данным, за минувшие сутки госпитализировано - 3 967 человек; летальных случаев - 243; выздоровел - 4 897 человек.

Кроме того, проведено тестирований за сутки - 99 270 (в частности методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 451 744 лица; выздоровел - 1 219 773 лица; летальных случаев - 28 158; проведено ПЦР-тестов - 7 328 468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

В Украине более 13 тысяч новых случаев COVID. Это максимум с начала года

Напомним, новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев. Наблюдаемая летальность приблизилось к 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных в дни около 1 февраля.

Согласно прогнозу рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, Через две-три недели смертность может достичь пиковых значений осенней волны.

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