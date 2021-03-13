В Украине более 13 тысяч новых случаев COVID. Это максимум с начала года

В Украине за минувшие сутки подтвердили 13 276 новых случаев коронавирус . Это максимальный показатель в 2021 году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook .

По его данным, за минувшие сутки госпитализировано - 3 967 человек; летальных случаев - 243; выздоровел - 4 897 человек.

Кроме того, проведено тестирований за сутки - 99 270 (в частности методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

За все время пандемии в Украине заболело - 1 451 744 лица; выздоровел - 1 219 773 лица; летальных случаев - 28 158; проведено ПЦР-тестов - 7 328 468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.