В Україні при 12 тисячах випадків коронавірусу в день не вистачатиме медиків

Фото: медик (РБК-Україна)

В Україні в разі, якщо щодня будуть фіксувати по 12 тисяч нових випадків захворювання коронавірусів, буде спостерігатися дефіцит медичного персоналу. Зараз до боротьби з COVID-19 залучений кожен третій лікар в країні.

Про це на брифінгу заявив експерт Міністерства охорони здоров'я, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

"Якщо щодня буде реєструватися 9-10-12 тисяч нових хворих, якщо ми будемо мати позитивну динаміку по наростанню хворих за день, то боюся, що ми не впораємося не в технічному, а в кадровому плані", - сказав Дубров.

Експерт додав, що зараз для надання допомоги хворим коронавірусів залучені 2714 лікарів-анестезіологів.

Нагадаємо, раніше Дубров заявив, що в Україні існує проблема із забезпеченням лікарняних ліжок киснем. У зв'язку з цим використовується лише 13-15% всіх апаратів штучної вентиляції легенів. Пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до середини листопада повинні забезпечити проведення кисню до 26 тисячам ліжок.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ розробило чотири рівні реагування на коронавірусну небезпеку.

При цьому в МОЗ готуються до найгіршого сценарію розвитку коронавірусу в Україні.