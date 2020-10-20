У МОЗ заявили про проблеми з забезпеченням лікарень киснем

Фото: лікарі в лікарні (facebook.com/andriy sadovyi)

В Україні існують проблеми із забезпеченням лікарень киснем. У зв'язку з цим для лікування пацієнтів використовуються лише 13-15% апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це на брифінгу заявив експерт Міністерства охорони здоров'я, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

Він зазначив, що зараз використовуються лише 613 апаратів ШВЛ, тоді як в Україні є понад 4,6 тисячі таких апаратів.

"Є деякі проблеми із забезпеченням киснем. Міністр ще в серпні доручив медустановам забезпечити 80% ліжкового фонду підведенням кисню. Деякі медустанови доручення виконали, але в деяких залишаються проблеми і критичний недолік кисню для пацієнтів", - сказав Дубров.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні вже зайнято майже 70% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Всього використовується 33 919 ліжок.

Також повідомлялося, що МОЗ планує за рахунок приватних лабораторій скоротити термін здійснення тестування на коронавірус.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили 5469 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Полтавській областях.