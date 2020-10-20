В Україні має бути 26 тисяч ліжок з підведеним киснем до середини листопада

Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до середини листопада в Україні має бути 26 тисяч ліжок з підведеним киснем для хворих на коронавірус. Зараз їх кількість складає 15 тисяч.

Про це він заявив у ході свого виступу у Верховній раді.

"Ми продовжували збільшувати кількість ліжок з підведеним киснем. І зараз вона складає 15 тисяч... Ми планомірно готували нашу систему охорони здоров'я до збільшення кількості хворих в осінньо-зимовий період. До середини листопада показник ліжок з підведеним киснем повинен складати 26 тисяч... Є понад 4 тисяч 600 апаратів штучної вентиляції легень. Наразі задіяно близько 10%", - поінформував Степанов.

Нагадаємо, раніше експерт Міністерства охорони здоров'я, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров заявив, що в Україні існують проблеми із забезпеченням лікарень киснем. У зв'язку з цим для лікування пацієнтів використовуються лише 13-15% апаратів штучної вентиляції легенів.

Як писало РБК-Україна, в Україні вже зайняті майже 70% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Усього використовується 33 919 ліжок.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує за рахунок приватних лабораторій скоротити термін здійснення тестування на коронавірус.