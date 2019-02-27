В Україні за 11 місяців зафіксовано майже 450 випадків безпідставних затримань громадян

Фото: Євген Васильєв (facebook.comYevhenii)

З 1 квітня 2018 року працювала "гаряча лінія" правозахисного центру "Поступ"

З 1 квітня 2018 року найбільше скарг цивільного населення надійшло на безпричинні затримання. Про це заявив виконуючий обов'язки голови правління правозахисного центру "Поступ" Євген Васильєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 1 квітня 2018 року працювала "гаряча лінія".

"Ми отримали 449 дзвінків. Ми фіксували порушення прав людини співробітниками силових структур. Найбільше скарг на безпричинні затримання. На "гарячу лінію" надходили дзвінки і ми фіксували порушення онлайн. Справи, які ми вважали більш серйозними, ми передавали партнерам", - зазначив він.

За його словами, найбільше надійшло звернень-скарг з Донецької області.

"З Донецької області - 40% звернень, а з Луганської - 37%", - розповів він.

За його словами, представники організації виїжджали на місця, спілкувалися з людьми та з представниками правоохоронних органів.

"Ми також залишали їм свої рекомендації. Найбільше скаржилися на дії поліції, а точніше на їх бездіяльність. Таких звернень було 67%. Найменше скаржилися на Нацгвардію - 1%", - додав він.

Він зазначив, що використовувалися всілякі засоби для розміщення інформації про роботу лінії. А також інформація поширювалася через газети, через мережу активних громадян, випускалися візитки, і через соціальні мережі.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 лютого громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" заявила про затримання двох активістів в Одесі біля морського вокзалу, неподалік американськго есмінця, де з візитом перебував президент України Перо Порошенко.

Пізніше Громадська ініціатива "Хто замовив Катя Гандзюк" заявила, що двох затриманих в Одесі активістів відпустили через кілька годин після затримання.