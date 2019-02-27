Затриманих активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" відпустили

Ілюстративне фото (facebook.com/gandziukgate)

Активістів відпустили через кілька годин без пред'явлення обвинувачень

Громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" заявила, що двох затриманих в Одесі активістів відпустили через кілька годин після затримання. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на заяву ініціативи у Facebook.

Зазначається, що станом 1:00 27 лютого Романа Герасимюка та Богдана Копертеха відпустили.

"Хлопці вільні. Нічого затриманим не змогли пред'явити, просто незаконно протримали декілька годин. Дякуємо всім за реакцію та стихійний мітинг в місці затримання", - зазначено у заяві.

Нагадаємо, пізно увечері 26 лютого громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк" заявила про затримання двох активістів в Одесі біля морського вокзалу, неподалік американськго есмінця, де з візитом перебував президент України Перо Порошенко.

Зазначимо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що в якості замовника слідство розглядало колишнього співробітника департаменту захисту економіки НПУ, у якого колись був конфлікт з Гандзюк. Міністр вважає, що говорити про причетність до цього злочину діючих співробітників поліції поки немає підстав.

Додамо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.