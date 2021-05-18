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В Україні з 1 червня заборонять вантажівкам рухатися державними дорогами в спеку

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні з 1 червня набирають чинності обмеження на рух вантажівок державними дорогами в спеку. Такі обмеження є щорічними і вводяться для збереження автомобільних доріг загального користування.

Про це повідомляє прес-служба " Укравтодору".

Заборона стосується транспортних засобів масою вище 24 тонн і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. Винятком є вантажівки, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, тварин і птиці, а також пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух обмежується в денний час доби при температурних показниках вище 28 градусів. Цей період водіям вантажівок необхідно перечекати на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг і біля об'єктів дорожнього сервісу.

Місця відстою вздовж держборг можна знайти за вказівниками або скористатися картою "Укравтодору" за посиланням - https://bit.ly/3tW0aKP. Також можна скористатися TIR-паркінгом. Карта їх розташування за посиланням - https://bit.ly/2RZMRf2.

Дотримання сезонних обмежень контролюється територіальними підрозділами Укртрансбезпеки та обласними підрозділами Національної поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області йде будівництво найдовшої автодороги в Україні.

Також повідомлялося, що у Києві до кінця червня обмежать рух транспорту на центральній вулиці.

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