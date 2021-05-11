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У Дніпропетровській області триває будівництво найдовшого автошляху України, - "Укравтодор"

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 15:25
У Дніпропетровській області триває будівництво найдовшого автошляху України, - "Укравтодор" Фото: у Дніпропетровській області триває будівництво найдовшого автошляху України (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області цілодобово і без вихідних тривають дорожні роботи на трасі М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине. Цей автошлях буде найбільш протяжним в області та є частиною найдовшого в країні міжнародного маршруту.

Про це передає прес-служба "Укравтодору".

Роботи ведуться одразу на кількох напрямках: на ділянці 72 - 151 км від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції, на 151-196 км від Криничанського поста поліції до межі міста Дніпро, а також від Павлограда у напрямку Донецької області.

Зараз на трасі фрезерують старе дорожнє покриття, розчищають узбіччя, влаштовують вирівнюючий шар, укладають верхній шар асфальту, встановлюють бар’єрні огородження та наносять дорожню розмітку.

Дорога Єдності: на найдовшому автошляху Дніпропетровської області М-04 дорожники працюють вдень і вночі. Ремонтні...

Posted by Укравтодор on Monday, May 10, 2021

Траса М-04 є східною складовою маршруту М-30 Стрий - Ізварине, що отримав символічну назву Дорога Єдності. Цей шлях починається у Львівській області, йде через всю країну та закінчується на Луганщині, на тимчасово окупованих територіях. Маршрут створюють за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нагадаємо, зараз навколо Дніпра триває будівництво об’їзної дороги.

За словами координатора "Великого будівництва", заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, Південний обхід міста відкриють вже до Дня незалежності. У планах - збудувати і Північний обхід в рамках інфраструктурної програми президента.

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