У Дніпропетровській області триває будівництво найдовшого автошляху України, - "Укравтодор"

У Дніпропетровській області цілодобово і без вихідних тривають дорожні роботи на трасі М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине. Цей автошлях буде найбільш протяжним в області та є частиною найдовшого в країні міжнародного маршруту.

Роботи ведуться одразу на кількох напрямках: на ділянці 72 - 151 км від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції, на 151-196 км від Криничанського поста поліції до межі міста Дніпро, а також від Павлограда у напрямку Донецької області.

Зараз на трасі фрезерують старе дорожнє покриття, розчищають узбіччя, влаштовують вирівнюючий шар, укладають верхній шар асфальту, встановлюють бар’єрні огородження та наносять дорожню розмітку.

Дорога Єдності: на найдовшому автошляху Дніпропетровської області М-04 дорожники працюють вдень і вночі. Ремонтні... Posted by Укравтодор on Monday, May 10, 2021

Траса М-04 є східною складовою маршруту М-30 Стрий - Ізварине, що отримав символічну назву Дорога Єдності. Цей шлях починається у Львівській області, йде через всю країну та закінчується на Луганщині, на тимчасово окупованих територіях. Маршрут створюють за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво".