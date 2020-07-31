В Україні з 1 серпня вводять нові правила карантину: що зміниться

В Україні з 1 серпня вводять нові правила адаптивного карантину. Всі регіони буде поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Посилення карантину застосовується та припиняється в регіоні на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників.

Зелена зона передбачає: перебування у громадських будівлях в масках, проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона забороняє відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку.

Помаранчева зона забороняє діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

Червона зона - забороняється робота громадського транспорту; відвідування закладів освіти; діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Показники МОЗ для розподілу регіонів такі:

1. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50 відсотків;

2. Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

3. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків;

4. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків.

5. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Раніше повідомлялося, що в Україні погіршилася епідемічна ситуація, Київ і 12 областей не відповідають показникам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину.

Нагадаємо, в Україні госпіталізували 261 людини, у якого діагностовано коронавірус, в Міністерстві охорони здоров'я це назвали новим антирекордом.