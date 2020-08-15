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Новий антирекорд: в Чернівецькій області майже 200 хворих на СOVID-19 за добу

Чернівці, Субота 15 серпня 2020 23:21
Новий антирекорд: в Чернівецькій області майже 200 хворих на СOVID-19 за добу
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Всього кількість хворих перевалила за 7,6 тисяч

Протягом минулої доби в Чернівецькій області зафіксували новий антирекорд по кількості нових випадків зараження коронавірусом за добу. Всього 183 нові випадки.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Всього в області зафіксовано вже 7 617 випадків. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 5 488 людям.

"На жаль, Україна впевнено продовжує рухатися згубною стежкою коронавірусної інфекції, що веде до позначки 100 тисяч хворих. У нашій країні вже більше інфікованих, ніж в Китаї. Тим часом Буковина щодня встановлює нові антирекорди", - написав Осачук.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19 - у країні за останні 24 години підтвердили 1 847 випадків.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

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