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Україна взимку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії, - ООН

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Нью-Йорк, Понеділок 12 вересня 2022 21:12
Україна взимку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії, - ООН Фото: Україна взимку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Безліч домоволодінь в Україні найближчої зими можуть зіткнутися з дефіцитом електроенергії. ООН зі свого боку докладає зусиль для пом'якшення можливих наслідків.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу генерального секретаря ООН.

"Що стосується зими, то ми, звичайно, стурбовані проблемами з доступом до енергії для великої кількості домогосподарств, що спричинить руйнівні наслідки. Тому ми працюємо з українською владою щодо підтримки програм зимівлі та захисту населення, а також за будь-якими напрямками, які допоможуть пом'якшити наслідки", - заявив Дюжаррік.

Раніше в ООН заявили, що понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ проти України. Також принаймні 416 осіб стали жертвами довільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих РФ.

Також Генсек ООН назвав два кроки для запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій АЕС. На його думку, необхідно створити демілітаризований периметр, а також припинити будь-які військові дії в напрямку станції або з неї.

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