Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни Росії проти України, - ООН

Близько 14 059 цивільних стали жертвами бойових дій в Україні. Із них 5 767 загинули, 8 292 - зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Боґнер.

"Фактичні цифри, ймовірно, є набагато більшими", - зазначила посадовиця.

Боґнер також вказала, що принаймні 416 осіб стали жертвами свавільних затримань і насильницьких зникнень на територіях, окупованих РФ. З них 16 людей знайдено мертвими, 166 - звільнено.

Окрім цього, вона наголосила, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а Організація має докази того, що їх піддавали тортурам і жорстокому поводженню.