Україна в "жовтій" зоні. Чому тільки дві області залишаються "червоними"

Майже вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину. Тільки Волинська та Запорізька області перебувають у "червоній" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Червона" зона

Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. У них критичний коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Втім, ситуація сьогодні почала покращуватись.

"Жовта" зона

Зараз майже вся країна в цій зоні. В неї входять Київ та такі області: