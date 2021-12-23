Украина в "желтой" зоне. Почему только две области остаются "красными"

Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Только Волынская и Запорожская области находятся в "красной" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

"Красная" зона

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. В них критический коэффициент выявления случаев инфицирования. Впрочем, ситуация сегодня начала улучшаться.

"Желтая" зона

Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области: