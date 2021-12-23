Украина в "желтой" зоне. Почему только две области остаются "красными"
Фото: в "красной" зоне находятся две области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Только Волынская и Запорожская области находятся в "красной" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
"Красная" зона
Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. В них критический коэффициент выявления случаев инфицирования. Впрочем, ситуация сегодня начала улучшаться.
"Желтая" зона
Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области:
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Черкасская.