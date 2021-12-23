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Украина в "желтой" зоне. Почему только две области остаются "красными"

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 09:01
Украина в "желтой" зоне. Почему только две области остаются "красными" Фото: в "красной" зоне находятся две области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Только Волынская и Запорожская области находятся в "красной" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

Украина в &quot;желтой&quot; зоне. Почему только две области остаются &quot;красными&quot;

"Красная" зона

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. В них критический коэффициент выявления случаев инфицирования. Впрочем, ситуация сегодня начала улучшаться.

"Желтая" зона

Сейчас почти вся страна в этой зоне. В нее входят Киев и такие области:

  1. Днепропетровская,
  2. Ивано-Франковская,
  3. Кировоградская,
  4. Луганская,
  5. Львовская,
  6. Полтавская,
  7. Ровенская,
  8. Тернопольская,
  9. Харьковская,
  10. Херсонская.
  11. Черновицкая,
  12. Донецкая,
  13. Винницкая,
  14. Хмельницкая,
  15. Закарпатская,
  16. Одесская,
  17. Киевская,
  18. Житомирская,
  19. Сумская,
  20. Николаевская,
  21. Черниговская,
  22. Черкасская.
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