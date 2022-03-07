Україна чекає рішення: очищення неба або бойові літаки, - Зеленський

"Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки. Це зрозуміло. Зруйновані панельні багатоповерхівки. Знищені звичайні машини. Ракети, авіабомби, "Гради", міномети проти людей... Це саме в нашій, яка завжди хотіла миру понад усе", - зазначив Зеленський

Він вкотре звернув увагу на те, що Україна чекає на рішення світової спільноти, щодо безпеки повітряного простору.

"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення: очищення неба або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби ППО, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі. Щоб довести - людяність переможе якнайшвидше", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, НАТО відмовилося закрити небо над Україною. Як заявив президент Володимир Зеленський, Альянс дав Росії "зелене світло" для бомбардування України.

Президент РФ Володимир Путін пригрозив країнам за введення безпольотної зони над Україною та заявив, що РФ "буде розцінювати такий крок участю у військових діях".

Зазначимо, що обласні та міські ради, а також громадяни по всій країні звертаються до голів європейських країн, США і НАТО з проханням закрити небо над Україною для військової авіації Росії.

Крім цього, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до міжнародної спільноти. Засудив її через відмову закрити небо над Україною.

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