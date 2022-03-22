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Україна чекає розмови Зеленського з лідером Китаю, - Єрмак

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 22:57
Україна чекає розмови Зеленського з лідером Китаю, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона розраховує на участь Китаю у стримуванні Росії. За його словами, в Офісі президента очікують на розмову лідерів України та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Єрмака.

"Провідні країни Заходу та Сходу мають домовитися щодо питання стримування Росії. Китай є одним із наймогутніших світових лідерів. І Київ сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні цієї війни. Ми очікуємо на розмову Володимира Зеленського й Сі Цзіньпіна", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Китай відіграти важливу роль у завершенні війни з РФ.

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