Ми впритул наблизилися до давньої мети. Зеленський впевнений у членстві України в ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наблизилася до своєї давньої мети - вступу до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

"Я переконаний у нашому успіху на цьому шляху. Я переконаний, що ми впритул наблизилися до реалізації нашої давньої мети. Україна буде однією з рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде в ЄС. Мирною, суверенною, відбудованою. І ми це забезпечимо, ніяких сумнівів", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розповів про те, що російські пропагандисти готують нову провокацію. Вони збираються показати жертви в Маріуполі так ніби це зробили не російські військові, а українські захисники.

Раніше Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампанії. За словами президента, українці готові ділитися своєю хоробрістю з рештою світової спільноти.

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