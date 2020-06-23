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Україна чекає від Ірану дій з передачі "чорних скриньок" літака МАУ

Новини » Політика     23.06.2020 - 21:44
Україна чекає від Ірану дій з передачі "чорних скриньок" літака МАУ
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

26 червня представник Ірану надасть останню інформацію про "чорних ящиках" збитого літака

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Україна очікує, коли уряд Ірану перейде від слів до конкретних дій щодо передачі "чорних ящиків" збитого літака "Міжнародних авіаліній України". При цьому Київ прагне забезпечити швидке і неупереджене технічне переслідування причин авіакатастрофи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми очікуємо, поки Іран перейде від слів до конкретних дій, попри позитивну риторику, справа фактично стоїть на місці", - заявив Єнін.

Також чиновник заявив, що в п'ятницю на Раді Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) повинен виступити представник Ірану і надати останню інформацію про "чорних ящиках".

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився в січні 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерана. Попередньо, борт був збитий двома іранськими ракетами. На момент катастрофи в літаку знаходилися 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі загинули.

Зазначимо, що Іран готовий виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі МАУ.

Крім того, Володимир Зеленський створив делегацію для участі у переговорах з Іраном у справі про катастрофу літака МАУ.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранМЗС
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