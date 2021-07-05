ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна завтра підніме в ТКГ питання загострення на Донбасі

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 липня 2021 20:44
Україна завтра підніме в ТКГ питання загострення на Донбасі Фото: Україна в ТКГ обговорить загострення на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українська делегація в Тристоронній контактній групі відреагувала на загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі військовослужбовців. Україна завтра обговорить це питання на засіданні ТКГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал делегації.

Як наголосили в делегації, найнебезпечнішим є те, що під обстріли проросійських бойовиків потрапляють ще й населені пункти, зокрема, Авдіївка. Крім того, на Донбасі через порушення режиму припинення вогню гинуть українські військові.

"Відповідні ноти протесту спрямовані в ОБСЄ, українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню", - заявили в прес-службі делегації.

Крім того, як зазначили в делегації, питання грубих порушень режиму припинення вогню буде поставлено в ході консультацій в рамках нормандського формату.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті ворожого обстрілу один військовий загинув, а троє отримали поранення.

А вчора в результаті вогню противника один військовий загинув, а один отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Контактная група ООС
NEWS
На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення
На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення
DAILY
Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС